Türk Haber Sen ailesi iftarda buluştu

FATİH BATTAR

Kamu Sen’e bağlı Türk Haber Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından üye ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Şahane İskender Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim ve Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Haber Sen Çorum İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın Türk Haber Sen’in Çorum’da yetkili sendika olmasından dolayı Türk Haber Sen Çorum İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu ve yönetimini tebrik ederek; “Türk Haber -Sen mensuplarının mücadelesi ve çalışması her türlü övgünün üstünde ve herşeyden daha değerlidir. Böylesine bir değeri sendikamıza kazandıran teşkilatımız bizim için övünç kaynağıdır. Türk Haber -Sen’e bu gururu yaşatan başta İl Temsilcimiz Hüseyin Parpucu Başkanımızın şahsında, sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve ailemizde yer alarak haklı mücadelemize katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. İlimizde yetkili sendika oldukları için Bugün sizin özelliklerinize sahip insanların sayısının artması yürekli, ahlaklı, karakterli, değerlerine sahip çıkan insanların sayısının artması bakımından önemlidir ve toplumu geleceğe taşıyacak en önemli unsurdur. Ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk sevgisi, vatanseverlik, dostluk olan sizler gibi güzel insanlarla kader birliği yapmaktan, yol arkadaşı olmaktan şeref duyduğumu bilmenizi istiyor, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi

Türk Haber Sen Çorum İl Temsilcisi Hüseyin Parpucu da birlik ve beraberlik iftarına katılan herkese teşekkür ederek, herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.