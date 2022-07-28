Türk İş yeni yerinde

FATİH BATTAR

Daha önce Gazi Caddesi’nde hizmet veren Türk İş Çorum İl Temsilciliği, İl Özel İdaresi’ndeki yeni yerine taşıdı.

Yeni yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, Türk İş’in 70. Yılını kutladığını belirterek; “Onlarca yıla dayanan mücadele birikimiyle Türk-İş 70 yılı geride bıraktı. Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş’in imzası vardır” dedi.

Türk İş’in yol gösteren ve bir nevi kar küreyici görevini üstlenen sendika olduğunu söyleyen Türk İş Üçtepe; “Yurdumuzun en eski ve en büyük emek örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) önümüzdeki pazar günü 70’inci yaşını kutlayacak. Türk-İş, 31 Temmuz 1952’de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut; adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu. Olmaya da devam ediyor. Türk-İş’in tarihi Türkiye emek mücadelesinin, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin tarihi haline geldi. Yurdumuzun tüm çalışanları, emeklileri; yaşamını alın teri dökerek kazananları, hakları söz konusu olunca yüzünü Türk-İş’e döner. İşçisi, köylüsü, esnafı “Türk-İş ne diyor, Türk-İş ne yapıyor?” diye sorar. Türk-İş emek mücadelesine öncülük eder, yol gösterir. Yani Türk-İş bir nevi kar küreyicidir. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş başrolü oynar. Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş’in imzası vardır. Türk-İş’in verdiği mücadele, “kimse geçim sıkıntısı çekmesin, kimse çocuğunun önünde mahcup olmasın” diyedir. Yani Türk-İş’in mücadelesi, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için verilen mücadeledir. Türk-İş, toplumsal huzurun, üretilen refahtan emekçilerin hakça pay almalarıyla mümkün olacağına inanır. Türk-İş, “işçinin, emekçinin evinde huzur olsun ki toplumun da huzuru olsun” der. Türk-İş, sosyal adaleti savunur; birinin yiyip diğerinin bakmadığı, kıyametin kopmadığı yaşanır bir dünya için mücadele verir. Türk-İş, gerçek anlamda demokrasinin, işçilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmesiyle kurulacağını söyler. Onlarca yıla dayanan mücadele birikimiyle Türk-İş 70 yılı geride bıraktı. Onlarca yıl içinde buhranlı birçok dönemden geçen Türk-İş, örgütlü yüz binlerce üyesi ve yurdumuz emekçilerinin güveni sayesinde bugüne kadar geldi. Türk-İş yaşamını emeğiyle sürdüren hiç kimsenin başını öne düşürmedi, yüzünü kara çıkarmadı, bundan sonra da çıkarmayacak. Yaşasın ekmek barış özgürlük mücadelemiz” ifadelerini kullandı.

Üçtepe, ayrıca Türk İş’in 70.yılını Ankara’da bir takım etkinliklerle kutlanacağını ve Çorum İl Temsilciliği olarak da kutlamalara katılacaklarını söyledi.

Toplantıda Belediye İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Şeker İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, Karayolları 1 nolu Şube Temsilcisi Cafer Erkoç, Selilöz İş İl Temsilcisi İbrahim Karaman, Yol İş 2 Nolu Şube Sekreteri Ahmet Özdemir, Haber İş İl Temsilcisi Yasin Atmacı ve Sinan Aktaş, Teskop İş İl Temsilcisi Abüdulkerim Başcı, Özel İdare İş Temsilcisi Rüştü Barış Ertürk, Toley İş İl Temsilcisi Nihat Tekin katıldı.