Türk Yıldızları Çorum’a geliyor

Türkiye’nin gökyüzünde ki Milli Takımı Türk Yıldızları, Çorum’da gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları Çorum’a geliyor

Türkiye’nin gökyüzünde ki Milli Takımı Türk Yıldızları, Çorum’da gösteri uçuşu yapacak.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları’nın, 2 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da Çorum’da selamlama ve gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.

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