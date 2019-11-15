TÜRKAV’da İlyas Gül dönemi

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Denetleme Kurulu Raportörü İlyas Gül, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı(TÜRKAV) İl Başkanı oldu.

2018 yılından beri TÜRKAV İl Başkanlığı görevini yürüten Tahsin Boyacı, görevi Eğitimci İlyas Gül’e devretti.

TÜRKAV’ın yeni İl Başkanı İlyas Gül, hizmetlerinden dolayı Tahsin Boyacı’ya teşekkür ederek teslim aldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da Gül'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 17:17