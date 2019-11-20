‘Türkiye Engelliler Meclisi’ hayata geçiyor

RECEP MEBET

‘Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi’ kapsamında, Çorum’da ‘Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimleri’ düzenlendi.

Büyük Otel’de dün başlayan programa Engelliler Konfederasyonu Başkanı ve Proje Koordinatörü Av. Turhan İçli ile Çorum’daki engelli derneklerinin yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Çorum Engelli Meclisi’ni oluşturan üyelerin katılımıyla gerçekleşen programda proje ekibi adına söz alan İrem Coşansu Yalazan, iki gün sürecek eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunuculuk, iletişim ve medya, izleme ve değerlendirme, uluslararası insan hakları mekanizmaları ve gölge raporlama, kaynak geliştirme ve gönüllü yönetimi konularından oluşan eğitimde Çorum’daki engellilerin ihtiyaçları ve sorunları da ele alındı.

52 ilde düzenlenecek eğitim programının 2020 yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten İrem Coşansu Yalazan, “Çorum’un da aralarında bulunduğu 52 ilden gelen İl Engelli Meclisi temsilcileri, Ankara'da Türkiye Engelli Meclisini oluşturacak” dedi.



‘Aktif yurttaşlık hakkımızdır’ sloganıyla düzenlenen programda projenin detaylarından bahseden Coşansu Yalazan, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi, Engelliler Konfederasyonu tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle yürütülmektedir.

Proje kapsamında 52 ilde engellilik konularında çalışan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kurulmuştur. Bu yerel meclislerin kuruluşunu kolaylaştırmak üzere Konfederasyon'dan 15 uzman sekiz ay boyunca 52 ilin her birinde engelli örgütleri ağırlıkta olmak üzere ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve baroların da katılımıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılarda sivil toplum örgütlerinin ortak iradesiyle İl Engelli Meclisleri oluşturulmuş, her meclis kendi yürütme kurulunu oylamayla belirlemiş, birer başkan ve Türkiye Engelliler Meclisi delegelerini seçerek çalışmaya başlamıştır.

Meclisler özerk yapılardır; kendi kararlarını alır, çalışma konularını ve takvimlerini kendileri belirlerler.

İl Engelli Meclislerini oluşturan sivil toplum örgütlerine il bazındaki çalışmalarında yol gösterici olmak isteyen Engelliler Konfederasyonu, örgütlerin savunuculuk ve iletişim kapasitesini güçlendirmek, var olan potansiyellerini kendi yerellerinde olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde de kullanabilmeleri için bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlamak amacıyla ‘Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimleri’ programını hazırlamıştır.

Bu eğitim 52 ilde İl Engelli Meclisi üyesi sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Eğitim programı ‘Savunuculuk ve Lobicilik’, ‘Hak Temelli İzleme’, ‘İletişim ve Medya’, ‘Kaynak Geliştirme’, ‘Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama’, ‘Gönüllü Yönetimi’ gibi toplam altı modülden oluşmaktadır.”