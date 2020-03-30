'Türkiye'nin başarısını gururla takip ediyorum'

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi İİBF öğrencisi Zambiyalı Sylvester Nyrenda, Erasmus eğitimi için gittiği Litvanya'dan anlamlı bir video paylaştı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ile mücadele eden Türkiye'nin mücadelesini ve pek çok ülkeye yapqtığı sağlık yardımlarını gururla takip ettiğini söyleyen Sylvester, "Evde kal Türkiye, evde kal Zambiya, evde kal Litvanya." mesajıyla paylaşımını tamamladı.

Gazetemiz aracılığı ile tüm Çorumlular'a selam gönderen Sylvester, bu mücadelenin kısa zamanda başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade etti.

İşte o mesaj:

"Ben Hitit Üniversitesi öğrencisi olarak Erasmus kapsamında eğitimime Litvanya'da devam ediyorum. Dünyanın korona virüsle mücadele ettiği şu zamanda, ülkem Zambiya ve tüm dünyayı takip etmekle birlikte, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi de yakından takip ediyorum.

Türkiye benim ülkem. Türkiye'nin korona virüsle ilgili ortaya koyduğu mücadele ve pek çok ülkeye yaptığı sağlık yardımlarını gururla takip ediyorum.

Herkes Türkiye'nin verdiği mücadeledeki başarısını takdirle izliyor.

İnanıyorum ki bu günleri de atlatacağız. Evde kal Türkiye, Evde kal Zambiya, Evde kal Litvanya."

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 21:44