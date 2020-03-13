Türkiye rekoru denemesi Çorum’da yapılacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 26-28 Haziran 2020 tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek yamaç paraşütü faaliyeti ile ‘Türkiye Uzun Mesafe Uçuş Rekoru’ denemesi yapılacak.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından da desteklenen XC (Kross) uçuşu faaliyeti, Bayat'ın Asma Tepesi’nden başlayacak. Sporcular Kızılırmak Deltasını takip ederek, Ayaş üzerinden Konya ovasına ulaşacak. Toplam 440 kilometreyi bulan uçuş rotası tamamlandığı takdirde Türkiye uzun mesafe uçuş rekoru da kırılmış olacak.

Bugüne dek Ankara'nın Ayaş ilçesinden başlatılan Türkiye uzun mesafe uçuş faaliyetlerinin, Toros sıradağlarının oluşturduğu set nedeni ile son bulduğunu ve 270 kilometre mesafenin geçilemediğini belirten Çorum Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Ali Karınlıoğlu, bu nedenle uzun mesafe yamaç paraşütü uçuş mesafesinin arttırılabilmesi için yeni bir başlangıç noktası arayışına girildiğini ifade ederek, “Bayat Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin de desteği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Çorum Sportif Havacılık Kulübü Derneği'mizin birlikte yaptıkları inceleme ve çalışmalar neticesinde Bayat ilçemizin Asma Tepe mevkiinden uçuşlara başlanabileceği tespit edilmiştir. Tespit edilen yeni başlangıç noktasından Türkiye Uzun Mesafe Uçuş Rekoru denemesinin yapılması için gerekli organizasyonun planlamaları yapılmış ve federasyonumuz tarafından da ilan edilmiştir. Yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımını beklediğimiz faaliyet Çorum için çok heyecan verici bir gelişmedir ve ilimizin tanıtımına da önemli katkısı olacaktır.

İleriki yıllarda yapılacak faaliyetlerin bir doğa sporları festivaline dönüşmesini umuyoruz ve tüm Çorumluları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını yapılacak faaliyete sahip çıkmaya ve destek sağlamaya davet ediyoruz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)