'Türkiye'ye kimse işgalci diyemez'

Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen dua etkinliğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye kimsenin işgalci diyemeyeceğini kaydetti.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı’nın bir savaş değil, barış harekatı olduğunu vurguladı.

Bu harekatın Kürtlere karşı yapılmadığının altını çizen Kurtulmuş; “Türk-Kürt kardeştir, terör örgütleri kalleştir.” dedi

Dünyanın öbür ucundan gelerek, bu coğrafyayı işgal edenlerin Türkiye’ye işgalci diyemeyeceklerini kaydeden Kurtulmuş; “Barış Pınarı Harekatı adından da anlaşılacağı gibi bir savaş değil, bir barış harekatıdır. Suriye’nin Kuzey bölgesinde birilerinin sağladığı mühimmat ve silahlarla kzuey bölgesini terör yuvası haline getirenler, orayı yaşanmaz bir hale getirdiler. Halka zulmettiler. Kürt kardeşlerimize, Arap, Türkmen kardeşlerimize, Müslümanlara, Gayr-i Müslümanlara zulm ettiler. Zorla evlerini gasp ettiler, çocuklarını zorla silah altına aldılar. Bunları Uluslararası camiaya anlatmaya çalıştık. Türkiye’de terör faaliyetleri yaptılar. İster PYD-YPG olsun, ister PKK, ister DEAŞ olsun Türkiye’de bizi gerçekten canımızı yaktılar. Canlı bombalarla bu aziz milletin hayatını zorlaştırmaya çalıştılar. Uluslararası arenada her şeyi anlattık. Gelin bu terör örgütlerini beraber buradan temizleyelim dedik, duymadılar. Bir taraftan biz bunları söylerken terör örgütlerine Tır’larca mühimmat vermeye devam ettiler. Sonunda sabrın da bir sonu var. Türkiye Cumhurbaşkanı Başkomutan başkanlığında bu harekat başladı. Allah bu millete fetihler nasip etsin. Bundan sonra sorumluluk bizde. Millet olarak Türkiye karşıtı propagandalara karşı hep beraber dimdik duracağız. Bu operasyon orada herhangi bir ülkenin yada Suriye’nin bir karış toprağını işgal etmek için yapılmamıştır. Dünya’nın ta bilmem neresinden gelip, bu coğrafyayı işgal edenler, Türkiye’ye işgalci diyemezler. Tarih boyunca Asya’da, Afrika’da Latin Amerika’da, Ortadoğu’da bir çok yeri işgal edenler, kalkıp da Türkiye’ye işgalci diyemezler. Türkiye işgalci değildir. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ayrıca Ortadoğu coğrafyasının petrol ve doğal kaynaklarını sömürmek için gelenler şunu da bilsinler ki; Türkiye’nin kimsenin bir damla petrolünde gözü yoktur. Bizim gözümüz adaleti korumaktadır, hakkaniyeti kurmaktadır, barışı kurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

‘SURİYE’Lİ KARDEŞLERİMİZİN EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

Bu harekatın 4 tane hedefi olduğunu açıklayan Kurtulmuş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Bunlardan birincisi orada yuvalanan terör örgütlerini oradan söküp atacağız. İki, Osmanlı Devleti’ni yıkanlar bu coğrafyayı paramparça ettiler. Şimdi böldükleri o sınırların haklarının gelirlerini bölmeye çalışıyorlar. Türkü, Kurdü, Arabı biribirine düşman etmeye çalışıyorlar ama yanılıyorlar bu savaş orada oluşturulmaya çalışılan terör devletini, terör koridorunu yıkacak ve orayı barış koridoru haline getirecektir. Kürtlere karşı operasyon yapıyor diyorlar. Öyle saçma şey olur mu? Türk-Kürt kardeştir, terör örgütleri kalleştir. Biz bunu dünyaya haykırıyoruz. Üçüncü ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi haritaların yeniden çizilmesinin önüne geçeceğiz. Son olarak da inşallah orayı güvenli bölge haline getirdikten sonra da Suriye’li kardeşlerimizin evlerine dönmelerini sağlayacağız. Türkiye’nin hedefi açık ve nettir. Bu savaş, asla Kürtlere karşı bir mücadele değildir. Bu bir savaş değildir. Bu bir harekattır, operasyondur. Hedef bu bölgeyi terörden arındırmaktır.

‘BATI TÜRKLERİ ANLAMIYOR’

Çorum’dan da bir şehidimiz var. Harekat bölgesinde şehit oldu. Bilecik’te de bir kardeşimiz şehit oldu. Bu milletin nasıl bir millet olduğunu, şehadete gülerek, oynayarak gittiğini Batı’lılar anlamıyor. Bu millet, bayrağını eline alıp ya Allah deyip ayağa kalktığı zaman ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek yola çıkıyor. Çünkü biliyor ki şehit olduğu zaman Hz. Hamza ve Hz. Hüseyin efendimizle birlikte öte tarafta Haşr-u cem olacaktır. Allah hepimize şehitler kervanının yolcusu eylesin. Allah bu millete ecdadının yolunda ilerlemeyi nasip etsin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Milli meseleler söz konusu olunca bu millet arasındaki farklılıkları bir kenara bırakıyor.