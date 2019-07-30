‘Türkiye’de bir ilke imza attık’

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye yönetmelik hazırlanarak işletmeye alınan Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını ilk kez Çorum Belediyesinin yaptığını söyledi.

Hizmet vermeye başlayan 4 mor taksinin tanıtım toplantısında konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentteki engelli bireylerin artık özgürce istedikleri yerlere gidebileceğini söyledi.

‘ADAYKEN TALEP GELMİŞTİ’

Mor taksi ile ilgili adayken talepler geldiğini ve hemen çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bu konuda destek veren AK Parti, CHP ve MHP meclis grubumuza da teşekkür ediyorum. Biz Türkiye’nin ilk engelsiz mor taksi hizmet yönetmeliğini hazırlayan il olma şerefine nail olduk. Bu uygulamayı Türkiye içerisinde bir yönetmeliğe tabi olarak ilk Çorum Belediyesi yaptı” dedi.

‘YÖNETMELİKTE 10 TAKSİMİZ VAR’

Bu uygulamaya destek verdikleri için taksici esnafına da teşekkür eden Aşgın, “Mor Taksiyi Çorum’da 1 tane hayal etmiştik. Gönülden istemiş olmalıyız ki yönetmelikte 10 tane taksimiz var. Mevcut taksilerden mor taksi uygulamasına geçmek isteyen, yeni bir panelvan araç alıp mor taksiye göre dizayn eden 5 taksicinin geçişlerini ücretsiz ve ihalesiz sağlamaya karar verdik. 10 kontenjanın 5 tanesini bu şekilde, kalan 5 tanesinin de ihtiyaca göre gelecekte ihaleyle alınabileceğine karar verdik. Çorum Taksi, Günaydın Taksi, Kışla Taksi ve Mavral Taksi duraklarında 4 taksicimiz uygulamaya katıldı. Taksici esnafımıza da teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Engelli kardeşlerimiz bu taksilere hem belediyemizin internet sitesinden hem belediyenin mobil uygulamasından nasıl taksilere ulaşacağı bilgileri mevcut. Arayınca bu taksiler gelecek” diye konuştu.

‘SADECE ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN KULLANACAĞI PARK YAPACAĞIZ’

Engelliler için çalışmalarının devam edeceğini de vurgulayan Aşgın, “Geçmişte de güzel çalışmalar yapıldı. Engelsiz Kafe ile ilgili çalışmalar başlattık. Mehmetçik Parkı içerisine sadece engelli kardeşlerimizin kullanacağı bağımsız bir park yapacağız. Kısa süre içerisinde yapacağız. Cumhurbaşkanımızı, eşini anmadan geçmek vefasızlık olur. 17 yıl öncesinde yapılanlara bakalım bir de AK Parti döneminde yapılanlara bakalım. Muazzam işler yapıldı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 16:09