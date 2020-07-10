Türkiye’nin asırlık helvacısı Helvacı Ali Çorum’da

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Emirhan Turp, Ali Çelik ve Kadir Çelik’in yaptığı Helvacı Ali dualarla açıldı.

Gazi Caddesi Vergi Dairesi altında hizmete giren Helvacı Ali’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa’nın tarihi helvacısı ‘Helvacı Ali’yi Çorum halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten işletme sahiplerinden Emirhan Turp, Çorum halkına farklı bir lezzet tatırmak için bu yola çıktıklarını söyledi.

Dondurmalı irmik helvası ve dondurmalı cennet çamurunun desteği ile tüm helva çeşitleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Turp; “Keçi sütünden hakiki Maraş Dondurması üzerine özel tarifimizle hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladığımız İrmik Helvamız. Keçi sütünden hakiki Maraş Dondurması üzerine özel tarifimizle hiçbir katkı maddesi kullanmadan %80 Antep Fıstığından hazırladığımız Cennet Çamurumuz ve Keçi sütünden hakiki Maraş Dondurması üzerine özel tarifimizle hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladığımız çikolata karışımlı Çikolatalı İrmik Helvamız ile Çorum halkının hizmetindeyiz. Tüm helvasever vatandaşlarımızı Gazi Caddesi’ndeki Helva Ali’ye bekliyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 19:20