Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı Laçin’de göreve başladı

FATİH BATTAR

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 4 ay süreyle Kaymakamlık yapan Türkiye’nin en genç kadın Kaymakamı Emine Karataş, Laçin’de göreve başladı.

Kaymakamlık binasında resmi törenle göreve başlayan Karataş, kaymakamlık çalışanları ile tanıştı.

Geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Kaymakam Karataş, ilk olarak Laçin Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı İdris Görükmez ile bir süre görüştü. Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı olan Karataş’a hayırlı olsun ziyaretleri de devam ediyor.

KAYMAKAM EMİNE KARATAŞ KİMDİR?

Emine Karataş; 1995 Yozgat doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Karataş, 2018 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 107. Dönem Kaymakam Adayı oldu. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra Sakarya/Söğütlü ve Erzincan /Refahiye İlçelerinde Kaymakam Refikliği yaptı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 8514 Sayılı yazısı ile Aksaray/Eskil İlçesinde Kaymakamlığa vekaleten görevlendirilen Karataş, 10.06.2019 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Daha sonra da Çorum'un Laçin İlçesine kaymakam olarak atanan Kaymakam Emine Karataş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.