FATİH BATTAR

Türkiye’nin en hızlı yükselen şirketi Ahlatcı Kuyumculuk oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018” araştırmasına göre Türkiye’nin en hızlı yükselen şirketi Ahlatcı Kuyumculuk oldu. Ahlatcı’nın iki şirketi ilk 1000 arasına girerken, Ahlatcı Metal Rafineri 801.sırada, Ahlatcı Kuyumculuk 107.sırada yer aldı.

TİM’in verilerine göre ayrıca Türkiye’nin en hızlı yükselen şirketleri sıralamasında Ahlatcı Kuyumculuk birinci sırada yer aldı. 2017 yılında 855.sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk, 2018 yılında 143 milyon 662 bin dolar ihracatı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi oldu. Ahlatcı Kuyumcluk’un 2017 ihracatı 22 milyon 693 bin dolar iken, 2018 yılında 143 milyon 662 bin dolarlık ihracatı ile ihracatını %533 artırdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 16:41