‘Türkiye’nin göbeğinde trajedi yaşanıyor’

Çorum’da 42 gün önce Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılan 90 işçi Kadeş Meydanı’nda yeniden eylem yaptı.

Eyleme Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DİSK Genel Sekreteri ve Metal- İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gelecek Partisi İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, STK’larda destek verdi.

Eylemde bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anayasal haklarını kullanan işçilerin kodlu işten çıkarmalarına hangi akla ve vicdana sığdığını belirterek; “Fabrikada çalışan 90 işçimiz İş Kanunu'nun 25'inci Maddesi uyarınca işten çıkarıldı ve açlık ve yoksulluğa terk edildi. İşçi kardeşlerimle birlikte 42 gündür mücadele veriyoruz. İşten çıkarmaların yaşandığı her yerde söylüyoruz; sendikalı olmak en temel haktır. İşçilerin bu temel anayasal hakkını kullandığı için baskı uygulamak, sendikadan istifa etmeye zorlamak ve sendikal haklarını kullanmalarına engel olmak suçtur. Sendikalı olmak, işine, emeğine, geleceğine sahip çıkmak, bu dünya üzerindeki en onurlu şeydir. Bu onurlu mücadeleyi verdiğiniz için hepinizi kutluyorum." dedi.

Çerkezoğlu, işten çıkarılan işçilerle 19 Ocak'ta sabah fabrikaya yürüyeceklerini, ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaret etmek üzere Ankara'ya gideceklerini sözlerine ekledi.

DİSK Genel Sekreteri ve Metal- İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise, işçilerin işe alınana kadar patronun kabusu olacaklarını söyledi.

Fabrikanın, işçilerin en doğal anayasal hakkı olan sendikaya üye olma hakkını kullanmasını hazmedemeğini belirten Serdaroğlu, kış gününde evine ekmek götürmeye çalışan babaların işsiz kaldığını ifade etti.

Hükümetin pandemi döneminde hiçbir işçi çıkarılamayacak sözüne rağmen fabrikanın sırf sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işçi kıyımı yaptığını kaydeden Serdaroğlu; “Türkiye’nin göbeği Çorum’da bir trajedi yaşanıyor. Bu trajediye herkes sessiz kalıyor. Patron, bu ülkenin yasalarını tanımam diyor. işçiler benden habersiz sendiya üye olamazlar, anayasal haklarını kullanamaz diyor. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Türkiye’nin göbeği Çorum’da işçiler anayasal haklarını kullandığı için işten atıldı. Duymuyormusunuz? Bu insanlar 2 aydır aç, evlerine ekmek götüremiyor, çocuklarına harçlık veremiyor. 90 insanı karda kışta ortada bırakmanın hiçbir vicdanla insanlıkla ilgisi yok. Sendikaya üye olmak böyle cezalandırmayı gerektirmez. Onun için son kez uyarıyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse masaya oturmaya hazırız. Aksi takdirde Çorum’u da, Türkiye’yi de, dünyayı da onları başına dar edeceğiz.” ifadelerini kulllandı. (FATİH BATTAR)

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 21:19