‘Türkiye’ye örnek bir site yapıyoruz’

Çorum’da yapımı büyük bir hızla devam eden Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, çevre illerin de dikkatini çekiyor.

Samsun Bafra Belediyesi, Zanaatkarlar Sanayi Sitesi’ni örnek alarak, ilçede benzerini inşa etmek için çalışma başlattı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, başkan yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü hemşehrimiz Ömer Bolat ile birlikte Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ndeki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla Çorum’a geldi.

Bafra heyeti, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz, kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi, yüklenici firma Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar ve firma yöneticileri tarafından karşılandı.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR SİTE YAPIYORUZ’

Kooperatif binasında Başkan Mustafa Fındıkcı tarafından Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin kuruluş aşaması, çalışmalar gelinen nokta hakkında bilgiler verildi.

Çorum’da farklı meslek gruplarını bir noktada toplayacak olan Zanaatkarlar Kooperatifi’nde çalışmaların aşamalı olarak sürdürüldüğünü anlatan Fındıkcı, yaklaşık bir yıldır yoğunluk verilen Hurdacılar Sitesi’nin bitirildiğini açıkladı. 280 dönüm inşaat alanının yanısıra geniş yolları, sosyal ve ticaret alanları ve yeşil alanlarıyla bitirildiğinde Türkiye’ye örnek olacak bir sanayi sitesi haline gelineceğini söyleyen Başkan Fındıkcı, kooperatif çalışmalarının bu noktaya gelmesinde çok tecrübeli bir müteahhit ile çalışıyor olmanın da büyük katkısının bulunduğunu vurguladı.

‘TECRÜBELİ MÜTEAHHİT İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS’

Daha önce Çorum’da sanayi siteleri yapan Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar ve firma yöneticilerinin kendileri için çok büyük bir şans olduğunu anlatan Başkan Mustafa Fındıkcı, müteahhit firma sahibi İrfan Yaşar ve ekibine, gece-gündüz demeden çalışan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden de son derece memnun kaldığını ifade eden Fındıkcı, Bafra’da yapılacak bir site konusunda kendilerine her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

‘ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Çorum Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi. Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi ile ilgili de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın direktifleri doğrultusunda çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Yağbat, siteye yakında zamanda kentin muhtelif bölgesinde bulunan hurdacıların taşınacağını belirterek, “Biz şehir içinde muhtelif bölgelerde bulunan esnafların toplu olarak bir noktada olmalarını istiyoruz. S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi de bu konuda çok önemli bir görevi üstlenecek. Başarılı bir başkan ve yönetimi ile çalışkan bir müteahhidi var, kendilerinin her zaman yanında ve destekçisiyiz” dedi.

‘ZANAATKARLAR MODELİ BAFRA’DA YAPILACAK’

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da ilçelerinde şehir merkezinde bulunan imalatçı esnafları şehir dışında bir noktaya taşımak için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çorum’da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin de kendilerinin istedikleri türden bir düşünce ile yapılıyor olduğunu öğrendiklerini ifade eden Başkan Hamit Kılıç, ardından kooperatif yönetimi ile temasa geçerek, çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak için Çorum’a geldiklerini açıkladı. Zanaatkarlar Kooperatifi’nin son derece başarılı bir çalışmayla inşa edildiğine şahit olduklarını vurgulayan Başkan Hamit Kılıç, “Burada tam bir bizim istediğimiz ve yapmayı planladığımız türden bir yöntem var. Biz de burayı örnek alarak Bafra’da Kooperatif usulü bir site yapabiliriz. Çalışmaları yerinde gördük, bilgiler aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bunları değerlendirip karar vereceğiz. Bizleri ağırlama nezaketini gösteren başta kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, müteahhit firmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve beraberindeki heyet, Zanaatkarlar Kooperatifi inşaat sahasında da incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde gördüler ve Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgiler aldılar.