Çorum 19. Dönem Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu’nun hayatı kitap oldu.

Doğru Yol Partisi eski İl Başkanı Burhan Buruk’un kaleme aldığı kitabın tanıtımı 11 Haziran Cumartesi günü saat 14,00’de Beyaz Otel’de gerçekleştirilecek.

Türkoğlu’nun siyasal yaşamı yanı sıra, dünü ve bugününe de ışık tutan kitapta, Türkoğlu’nun hayatı ele alındı.

Kitabın Yazarı Burhan Buruk, kitabın hayata geçiş süreç hikayesini ve içinde yer alan bilgilerle ilgili şu açıklamayı yaptı, “Arada telefonla görüşüyor ülkenin bugünü, dününü, ilin havalimanı, demiryolu, barajları, yatırımları son durumları, halen giderilemeyen ihtiyaçları ve yapılamayan işlerini konuşuyor, fikir alışverişlerinde bulunuyorduk. Ankara’da bir araya geldiğimizde bu süreçlerin nasıl Çorum yararına sonuçlanabileceğini konuşuyorduk. Sokağın sıcak konularını konuşurken artan akaryakıt fiyatları ile ülkenin enerji sorunlarının çözümlenememesinin ağır faturasından bahsederken konu; 1970’li yıllarda Süleyman Demirel’in “benzin vardı da biz mi içtik” sözünü çağrıştırmıştı bizde... Ahhh o günler bir başkaydı dedi Adnan.

İşte bu kitap “o başka olan günler” den günümüze Adnan Arslan Türkoğlu konusunda herkesin konuşup ama kimsenin yazmadığı yazılmayan tarihini yazmak tarihe not düşme fikriyle oluştu. Ona kitabınızı yazacağım dediğimde neyimi yazacaksın “Benim hayatım çalışarak geçti, neyi yazacaksın?” dedi.

Bense, bakalım nasıl biriymiş o efsane? Tanıyanların nasıl kahramanı olmuş? Araştıralım ve bunu ölümsüzleştirelim dedim. Adnan Bey’in kendisini yakından tanıyor olmam, çevresinde konuşulanları biliyor olmam elimi güçlendiriyordu. Bir dönem benim il başkanı onun vekil adayı olduğu dönemde birlikte siyaset yaptığım, her aradığımda telefonun ucunda olan aktif birisi olması büyük bir avantajdı benim için. Her şey böyle başladı. İlk tarihi araştırma romanım “Yanan Topraklar” da roman kahramanı ve birlikte mücadele eden kahramanların hiçbiri aramızda yoktu. Tarihi belgeler ve gazete kupürleri ile kahramanların yeni nesil yakınlarıyla iki yıla yakın bir zaman almıştı.

Siyasî hayatı yarıda kalmış bir mimarın; dört yıla kırk yılı nasıl sığdırdığını, Çorum siyasetinde bilinmez biriyken, unutulmaz birine dönüşen, bilinmezlikten yükselen Adnan’ın hayatı olacaktı bu kitap.

Her şey Efsanenin yaşadıklarına ve kitap yazarının araştırma ve bilgileri ışığında, özgün içeriklerle hazırlandı. Tarih “bahtsızların bilimidir” derler, onun hakkındaki kararı da tarih versin bizde yazalım onu dedik.

O da tüm kapılarını açtı, özel resim arşivlerini dahi paylaştı bizlerle.

BU KİTAP NELERİ İÇERİYOR

Kaderi değişmeyen ilinin ve ülkesinin imarı için yola çıkan onların toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarını okumayı bilen onları nasıl hayata geçireceğini anlayan ilinin geleceğini inşa ederken bir siyasetçinin yaptıklarıyla nasıl efsaneye dönüştüğünü konu alır. Eserleri, toplum nezdinde onun oluşturduğu kaynaşma, yarattığı değerler hiç konuşulmamış, bilinmeyen, yayımlanmamış yönleri, tehdit ve baskılara rağmen dimdik bir yaşam öyküsü. Onun siyasi hayatını, ilişkilerini, dünle bugün kıyaslarını, gençlik yıllarını ve o günlerin dünyasını, kendisine gelen siyasi teklifleri, fırtına gibi başlayıp fırtına gibi esilen günleri konu alır.

Yükselirken, yalnızlığa itilen siyasal bir portre Arslan Adnan Türkoğlu. Siyasetçiler sabahtan akşama ölür, akşamdan sabaha yeniden dirilirler. Altı kere gelir, yedi kere giderler.

Kitap; ne bir hatırat, ne klasik bir biyografi, ne bir belgesel; tarihi ışık tutan roman tadında yarınlara projeksiyon tutan bir yaşam öyküsü; tarih ve takvim sırasına göre anlatılmaktan öte, gelenekleri yıkan siyasete farklı bakışla hayallerinin peşinden koşan meraklı; başarıları ve hatalarını sorguya demokrat birinin buyurgan siyasete kafa tutuşu, patron devlet anlayışı yerine hizmet eden devlet anlayışı ile yaptığı siyasetini anlatır.

Her güneş doğacak bir kuytu bulurdu kendine… Öyle de olmuştu.

Gerçeğin kendisi olan bu kitap; kimsenin kimseyle hesaplaşması üzerine değildir.

Sorunları, anlaşmazlıkları bunların yansımaları ve sonuçlarını objektif şekilde ele alarak yaşanmış gerçekleri aktarır. Onun neler yaptığını, düşüncelerini görme imkânına kavuşacak, onun geçtiği yolları ve yılları okurken nefes alacak bilinmeyen yönlerini öğreneceksiniz. Her şey sade ve doğal, onun her zamanki haliyle edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde, açıkça.

Eserleriyle yıkılmaz hale gelen inadın ve sabrın adı. Okurken, yalnızca bir ismi ve onun yaşamını değil, yakın siyasi geçmişi, bugüne yansımaları, bugünle kıyaslarını bulacaksınız.” (HABER MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 16:18