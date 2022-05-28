Tuzcular Kavşağı genişliyor

Çorum Belediyesi, şehir içi araç trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, daha önce genişletme ve düzenleme çalışmaları yaptığı Tuzcular Kavşağı’nda yeni bir çalışma başlatıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiz Topel Caddelerinin birleştiği Tuzcular Kavşağında başlatacakları yeni çalışma ile Fevzi Çakmak Caddesinden Cengiz Topel Caddesine dönüşte yaşanan sıkıntıları da tamamen ortadan kaldıracaklarını belirtti. Aşgın, Millî Savunma Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde bakanlığa 2426 Ada 180 Numaralı parselden yola terk işlemlerin yapılmasının ardından yapacakları protokol ile yolun daha da genişleyeceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 14:59