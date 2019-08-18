Kamu Sen Çorum Temsilcisi Selim Aydın, hükümetin verdiği zam oranlarını kabul etmediklerini belirterek, Türkiye genelinde protesto eylemi düzenleyeceklerini açıkladı. Kamu Sen bugün saat 17,30'da PTT önünde protesto eylemi düzenleyecek.

Selim Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülecek olan protestonun, Genel merkez tarafından bakanlık önünde gerçekleştirileceğini, Çorum'da da saat 17,30'da PTT önünde eylem yapılacağını duyurdu.

Zam oranının kendileri açısından kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Selim Aydın, açıklamasında şunları ifade etti; "Hükümetin zam teklifini protesto ediyoruz ve alanlara iniyoruz. Birilerini bilmeyiz ama üç buçuk bize uymaz. Hükümetin 2020 ve 2021 yılları için Kamu Görevlileri ve Emeklileri için teklif ettiği %3,5+3 ve %3+2,5 zam oranlarının tarafımızdan kabul görmesi mümkün değildir.

Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen Başkanlar kurulu olarak, 19 Ağustos Pazartesi günü tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak hükümetin zam teklifini protesto etme kararı almış bulunuyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi olarak Pazartesi saat 12'00'de Çalışma Bakanlığı önünde olacak ve tepkimizi ortaya koyarken, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak bizler de hükümetin zam teklifini 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.30 da PTT önünde protesto edecek ve tepkimizi kamuoyu ile paylaşacağız." (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)