Ücretsiz ulaşım hizmetine devam

Pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları 2022'de de toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Çorum Belediyesi, pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirmişti. Uygulama, bu yıl da devam edecek.

Koronavirüs salgınının başlaması ile birlikte çok yorucu ve stresli bir ortamda çalışan sağlık çalışanlarını pandemi sürecinde de unutmadıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, geçen yıl olduğu gibi Covid-19 ile mücadele eden tüm sağlık kuruluşlarındaki personelin toplu taşıma araçlarından 2022'de de ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceklerini hatırlattı.

Çöplü, "Çorum Belediyesi olarak pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık. Onlara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla her fırsatta desteğimizi ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız kurum kartlarını göstererek Çorum Hitit Ulaş Ulaş A.Ş'ye ve belediyemize bağlı olan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecekler." dedi. (Haber Merkezi)