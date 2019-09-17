Üçtutlar Mahallesi dert küpü

‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Üçtutlar Mahallesi, Çorum'un en eski ve en köklü mahallelerinden birisi. Bu mahallede caddeleri, sokakları ve haneleriyle herkes birbirini tamamlıyor. Üçtutlar Mahallesi, konum olarak imar plan uygulamasında şehircilik kültürü ağır basan bir yerleşim yeri. Genellikle Çorum'un yerlileri diye tabir ettiğimiz kitle mahallemizde ikamet etmektedir.

Üçtutlar; hanlarıyla, hamamlarıyla, camileriyle, sosyal ve kültürel yaşantılarıyla kendisini ispat etmiş bir mahalledir. Okulları, ticarethaneler ve nezih işletmeleriyle fark ettirecek kadar geniş bir kültürel zenginliğe sahip bir mahalleyiz. Mahallemizde 8 camii, 9 okul bulunuyor. Binevler sem ti de Üçtutlar Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Öte yandan mahallemizde biri büyük olmak üzere 5 adet parkımız bulunmaktadır."



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"2004 yılından beri muhtarlık yapıyorum."



- Bize kendinizden bahseder misiniz?

"1954 yılında Çorum Merkez’de doğdum. Muhtarlıktan önce ticaretle uğraşıyordum. Daha sonra emekli oldum. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Şu an ise memnuniyetle muhtarlık görevimi sürdürüyorum."

- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Mahallemizin her tarafı ön plana çıkmaya müsait. Mahallemizde birçok tarihi konak var. Restore edilmeleri halinde Çorum’un tarihi bu konaklar sayesinde yeniden ortaya çıkarılabilir, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunulabilir. Çomar Barajı’nın yanı sıra vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdikleri çeşitli işletmeler de mahallemizde mevcut."

- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"8 binin üzerinde nüfusa sahip olan mahallemizin bazı eksiklikleri var. Mesela Çorum’un en orijinal yerleşim yerlerinden olan Binevler bir türlü arzu edilen statüye kavuşamadı.

1994 yılından bu yana Binevler’e sosyal tesis açılmasını istememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Sadece Emniyet Müdürlüğü’nün dikkatini çektiği için o yıllarda lojmanların yanına Polis Karakolu getirildi. Biz kaldırılmasını isteyince karakolla beraber PTT ve Sağlık Ocağımızı da elimizden aldılar.

Mahallemizde, gençleri bir araya getirebilecek sosyal tesislerin olmaması beni çok üzüyor. Zaman zaman bu talebi ilgililere bildirmemize rağmen bir türlü çözüm sağlanamadı.

Mahalle sakinlerimizin taleplerinin karşılanması için yerel yöneticilerimizden bizi dinlemelerini, ortak fikirler ve çözüm önerileri üretilmesini dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum.

Mahallemiz eski olduğu için sorunları sayılamayacak kadar fazla. Bu sorunların çözümü fazla külfet getirdiği için bir türlü arzu edilen adımlar atılamamaktadır. Öte yardan mahallemizde zaman zaman alternatif yollar açılmakta, yeni imar düzenlemeleri gerçekleşmektedir. Bu da bizim halk olarak ufkumuzu genişletmektedir. "



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Binevler semtimize sosyal ve kültürel faaliyet merkezi ile yeni hizmet birimleri istiyoruz. Mesela yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, halı sahalar isteklerimizin en başında geliyor.

Üçtutlar Mahallesi için pek çok talebimiz var. Bu isteklerimizi Valilik ve Belediye yetkililerine ulaştırabilmek için köprü vazifesi üstleniyoruz. Mahallemize yakın olan Çomar Barajı'nın rehabilite edilip piknik alanları ve sosyal tesisler ile güzelleştirilmesini istiyoruz.

Mahalle muhtarı olarak, şehir merkezinde bulunan tarihi, otantik, insanın içerisine huzur veren, geçmişini hatırlatan konakların iç ve dış rölevelerinin yapılmasını ve tekrar şehrimize kazandırılmasını istiyorum. Devlet babadır, Devlet anadır, halkın taleplerini lüzumu ile yapmak mecburiyetindedir. Amma velakin son 60 yıldır öz kültürümüze karşı bir duyarsızlık hakim. Güzelim konaklarımızı çürüten mülk sahiplerinin uyarılması, gerekirse değerini verip onların elinden alınıp Devlet tarafından sahiplenilmesini istiyoruz.

Çorum Belediyesi’nin yeni yönetimiyle birlikte Muhtarlar Müdürlüğü birimi kuruldu. Sesimizi duyan ve mahallelerimize daha etkin bir hizmet kapısı oluşturan Belediyemize ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz.”



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Mahalle sakinlerimize, eksikliklere rağmen gösterdikleri sabırdan, hoşgörüden, anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dile getirdiğimiz sorunların farkındayız, çözüm için elimizden gelen gayretle mahallemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”