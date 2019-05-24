Ud kursuna yoğun ilgi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından açılan Ud kursu yoğun ilgi görüyor.

TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan yaptığı açıklamada, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi'nin Çorum'da kursların öncüsü olduğunu, bu zamana kadar çok sayıda kurs açtıklarını ifade etti.

Candan, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yeni kurslarda açmaya devam ediyoruz. Çorumlu Bestekar Ud Hocası Halit Yıldırım tarafından bayanlara özel ud kursumuz Salı günleri 18.00-20.00 saatleri devam etmekte. Ud hocamız kursumuzda makamlarından usullerine kadar her şeyi öğretmeye çalışıyor. Kursa gelen bir kişi kurs sonunda işi tam öğrenmiş olarak kursu tamamlıyor. Talepler doğrultusunda yeni kurslarımızı açacağız. Kurslar ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak isteyenler Yeni Yol Mahallesinde bulunan Azapahmet Sokakta bulunan dernek merkezine müracaatta bulunabilirler" diye konuştu. (Haber Merkezi)