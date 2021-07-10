Ulaş A.Ş. de Arap Ballı güven tazeledi

Çorum’da 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Ulaş A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Arap Ballı güven tazeledi.

Çorum’da kent içi ulaşımı sağlayan otobüsçülerin şirketi olan Ulaş A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulu bugün ÇESOB’ta gerçekleştirildi.

Genel Kurula Ulaş A.Ş. ortakları ile davetliler katıldı. Mevcut Başkan Arap Ballı ile Mustafa Uzan’ın yarıştığı Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından önce Divan Kurulu oluşturuldu, daha sonra ise şirketin faaliyet ve denetim kurulu raporları okunurken ardından seçimlere geçildi.

Arap Ballı’nın ile Mustafa Uzan’ın yarıştığı kongre sonunda ipi göğüsleyen taraf Arap Ballı oldu.

Arap Ballı Başkanlığındaki Ulaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu ise Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu, Sinan Uslu ve Ramazan Taşlı’dan oluştu.