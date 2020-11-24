Ulaştırma Bakanı’na sürpriz ziyaret

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Vekiller ve Belediye Başkanı, Mart ayında göreve başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Çorum’un ulaşım sorunları dile getirilirken, havalimanı ve hızlı tren ile ilgili gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.

Önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinde yapımı yarımı kalan havaalanı ziyaret etmiş ve Çorum’a mevcut alanda yeni bir havalimanı projesi çizilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın havalimanı projesi konusunda yeni bakan Adil Karaismailoğlu’na bilgiler verdi.

Yeni bakanın Çorum’a yapılması planlanan havalimanı konusunda görüşleri ise merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:51