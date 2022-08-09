‘Ülke ekonomisine 6 milyon lira katkı sağlamasını hedefliyoruz’

Çorum Geykoca Göleti’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, yapımı tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 6 milyon lira katkı sağlamasını hedeflendiklerini söyledi.

Geykoca Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Temelden yüksekliği 37 metre ve su depolama kapasitesi 831 bin metreküp olan Geykoca Barajı’nın tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiğini de aktaran Akca, “Önyüzü mebran kaplı homojen dolgu tipindeki barajın sulama tesisi tamamlanmıştır. Kret kotu 974 metre olan Barajımızda, dolgu çalışması tamamlanmış, mebran kaplamasına devam edilmektedir. Şu anda projede % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır” dedi. (Haber Merkezi)