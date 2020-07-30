‘Ülkemiz üzerine oynanan oyunları bertaraf edip geleceğimizi güvenle inşa edeceğiz’

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın, şehrimiz, ülkemiz, tüm İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek başlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, milli birliğimizi ve beraberliğimize daha da büyük bir önem vermemiz gerekmektedir. Şüphesiz her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da milli ve manevi değerlerimiz etrafında bütünleşerek milletçe, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendireceğiz. Milli birlik ve dayanışma içerisinde ülkemiz üzerine oynanan her türlü oyunu bertaraf edip, krizlerden uzak bir konumda, istikrar ve güven içinde geleceğimizi inşa ve ihya edeceğiz” dedi.

Milletçe, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kutlu yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Kaya, “Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman olduğu gibi bu bayramda da, karşılıklı sevgi ve saygının öne çıkması, dargınların barışması ve herkesin kardeşçe kucaklaşması en büyük temennimizdir. İnşallah, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden niyaz ediyorum.

Bu anlamda, Çorum milletvekili olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde her türlü önlemi aldığımızı, ilgili birimlerimizin bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağını bilmenizi isterim. Elbette, bu bayramda da vatandaşlarımız sıla-i rahim yapacaklar. Pandemi sürecinde bulunduğumuz bu günlerde sosyal mesafe kullarını ihmal etmemenizi özellikle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olmasını niyaz ederken, vatandaşlarımıza bir kere daha hatırlatmada bulunmak istiyorum: Yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Ailelerimize ve milletimize derin acılar yaşatacak kazalara sebep olmamak için trafik kurallarına azami riayet edelim. Yorgun ve uykusuz olarak asla araç kullanmayın. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın kestiği kurbanlarının kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, tekraren tüm Çorum’lu ve her vesileyle şehrimizi teşrif eden tüm misafirlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Ay Yıldızın gölgesinde nice bayramlara” diyerek mesajını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 14:19