Ülkü Ocaklarının yeni başkanı 'Tosik' oldu

Çorum Ülkü Ocaklarının yeni başkanı Orhan TOSİK oldu.

Uzun yıllar ülkücü teşkilatlar içerisinde aktif görev yapan Tosik, son olarak Çorum Ülkü Ocakları Teşkilat Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Görev devir-teslim töreni için Çorum'a gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş Çorum Ülkü Ocaklarını ziyaret etti. Teşkilat mensupları, yöneticiler ve üniversiteli gençlerle buluşan Ateş; "Ülkücü Ocaklarının dinamik bir yapı olduğunu ve buradaki faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi. Görevi devreden Yavuz Ünlü'ye teşekkür eden Ateş, Yeni Başkan Orhan Tosik'e görevi tevdi etti.

Yapılan devir teslimin ardından M. Yavuz Ünlü'den görevi devralan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik yaptığı açıklamada; "Rahmetli Başbuğumuzun "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı kirletmeyin, lekelemeyin, yere düşürmeyin." düsturu en büyük sorumluluğumuz olmuştur. Bu kutlu ve şerefli göreve Sayın Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş beyin takdirleri ile atanmış bulunuyorum. Cenab-ı Allah öncelikle bu sorumluluğu omuzlarımıza yükleyenlere ve bize inananlara karşı mahcup etmesin. Yolumuz zor ve çetin bunu biliyoruz. Türk milletine ve Türk gençliğine dün olduğu gibi bugün de hizmet etmek en büyük gayemiz olacaktır. Türk milletinin tehlikelere ve açmazlara karşı uyanık ve farkında olmasını sağlamak, bu coğrafyada egemenlik haklarını korumasını öncelemek vazifemizdir. Ayrıca Türk gençliğinin İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuru bilincinde yetişmesinin, kendisini her alanda geliştirmesini ve yetkin kılmasını sağlayacak eğitim ve kültür odaklı faaliyetleri gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'mizin bu kritik dönemecinde birlik ve beraberliği hakim kılarak, güçlendirerek Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği hedeflere yürümenin azmindeyiz." dedi.