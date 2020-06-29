Ülkücüleri üzen kaza

EROL TAŞKAN
İskilip MYO mezunu İskilip Ülkü Ocağı üyesi Uzm. Onbaşı Muhammet Mutlu Tekirdağ’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Çorlu’da yaşanan kazada hayatını kaybeden Muhammet Mutlu, Çorumlu ülkücüleri üzdü. MHP il Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocağı eski Başkanı Ahmet Hattap İmal ve çok sayıda ülkücü, sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Mutlu’nun naaşı düzenlenen askeri törenin ardından, defnedilmek üzere Ankara Şereflikoçhisar’a gönderildi.
Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 19:12