FATİH AKBAŞ

Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi mevcut binasının yıkılıp yeniden yapılacak olmasından dolayı binayı boşaltarak geçici yerine taşındı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nin yeni yerinde faaliyete başlaması nedeniyle doktorları ziyaret ederek baklava ikram ettiler.

Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nin yıkılıp yerine öncekine göre kapsamı biraz daha genişletilmiş olarak yeni bir bina yapılacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren İlhan Kılıç, “Eski bina yıkılıp yeni bina 600 gün içinde yapılacak. Bu binada röntgen ve diş polikliniği de olacak. Merkezin yenilenmesinde emeği geçen herkese Ulukavak halkı adına teşekkür ediyorum. Dernek olarak mahallemizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”dedi.

Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi mevcut yerinin arkasındaki binada sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 18:41