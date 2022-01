Ulukavak, kapanan karakolunu geri istiyor

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği, 1999-2000 yılı arasında kapanan Ulukavak Karakolu’nun tekrar faaliyete geçmesini istedi.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, mahallelerinde asayiş olaylarının had safhaya ulaştığını ve mahallelinin de huzursuz olduğunu dile getirerek, karakol isteklerinin nedenlerini şöyle sıraladı:

“Çorum - Osmancık karayolunda bulunan İkizler Benzinliği arkasında Sarılık Sokak Köprü Başı Caddesinde eski karakolumuzun 100 metre2’lik arsası Sağlık İl Müdürlüğüne geçti. Son zamanlarda bıçaklama, vurma, işyeri kurşunlamalara sahne olan mahallemizde huzur kalmadı. Yetkililerin bir türlü önünü alamadığı bu olaylardan dolayı Ulukavak Mahallesi halkı olarak huzursuzuz. Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak biz yetkililerden buna bir çözüm önerisi olarak karakolu sunuyoruz. Amacımız Ulukavak sakinlerinin hak ettiği yaşam tarzına uygun hizmetlerin mahallemize getirilmesidir.

‘KORKU VE HUZURSUZLUK İÇİNDE YAŞAMAYI HAK ETMİYORUZ’

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak mahallemizin haklarının ve gelecek hizmetlerinin takipçisiyiz. Bu konuda siyasilerin de yardımını bekliyoruz. Bu karakol bizim mahallemizde sükûneti sağlayacak ve diğer iki karakolun yükünü de hafifletecektir. Her gün ayrı bir asayiş olayını artık mahalle sakinlerimizin yaşamasını ve her an bir bela ile karşılaşmasını istemiyoruz.” (Haber Merkezi)