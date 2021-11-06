‘Ulukavak’ın en önemli sorunu Pazartesi Pazarı ve üst geçit’

FATİH BATTAR

Ulukavak Mahallesi Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak mahallesinin en önemli sorununun Pazartesi Pazarı ve üst geçit olduğunu söyledi.

İlhan Kılıç, dernek yönetimi ile birlikte Havuzbaşı Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

‘BANKA VE NOTER İSTİYORUZ’

Ulukavak Mahallesi’ne banka ve noter istediklerini ifade eden Kılıç,75 bin nüfusuna rağmen mahallede banka ve noter olmadığını kaydetti.

Mahalle halkının merakla beklediği Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nin 2-3 ay içinde yıkılacağını dile getiren Kılıç, Aile Sağlığı Merkezi’nin yine o bölgede bir binada hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Kılıç, yine Ulukavak Mahallesi’nde bulunan ve depreme dayanıksız raporu bulunan PTT Başmüdürlüğü binasının taşınması için gerekli girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Konuşmasında derneğin kuruluş amacından bahseden Kılıç; “Ulukavak mahallemiz yaklaşık 75 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük mahallerinden biri. Çoğu ilçeden büyük bir mahallemiz var. Biz mahallemizin sorunlarını, eksikliklerini dile getirmek amacıyla derneğimizi kurduk. Derneğimizin hiçbir siyasi parti yada cemaatle alakası yoktur.” dedi

‘HİÇBİR ART NİYETİMİZ YOK’

Çorum’da güzel şeyler başarmak için bu yola çıktıklarını anlatan Kılıç, derneği kurarken hiçbir art niyetlerinin olmadığının altını çizerek; “Kurulma amacımız mahallemizin eksikliklerini kamuoyuna yansıtmaktır. Gücümüzün yettiği kadar Ulukavak Mahallesi’nin sorunlarını siyasilere ve kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Bizim amacımız mahallenin sorunlarını çözüme kavuşturmaktır.” diye konuştu

Kamuoyunda dernekleşmenin insanların gözünde farklı bir algı oluşturduğunu belirten Kılıç; “Dernek bir lokal değildir. Dernek bir cemaatin veya siyasi yapının arka bahçesi de değildir. Dernekçilik hizmetini iyi yaparsan güzel bir şeydir. Onun için bizlerin dernekleşme alanındaki kötü algıyı yıkmak istiyoruz. Dernekçiliğin ne olduğunu insanlara anlatmak istiyoruz. Biz bu yola çıkarken kimseden icazet almadık ve kimseyle bağlantımız yok. Biz önce Allah’a sonra Ulukavak halkına güvenerek yola çıktık. Biz kesinlikle muhtarlık içinde çalışmıyoruz. Böyle bir amacımız yok. Mevcut muhtarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.