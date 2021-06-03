‘Ulusal değerlerimiz hedef alınıyor’

FATİH BATTAR

CHP İl Başkanlığı Ayasofya Camii'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "hakaret ettiği" gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Camii imamı Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye binası önünde bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “28 Mayıs Cuma günü Ayasofya Camii’nde devlet erkanın da katıldığı bir programda imam Mustafa Demirkan Mustafa Kemal Atatürk’ü kastederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyıyoruz. Bu zihniyete şunu hatırlatmak isteriz. 6 Ekim 1923’de Ayasofya’yı düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Bu saldırıları kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyete karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 19:52