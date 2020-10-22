Ümit Kuyu, HKMO’nun yeni başkanı oldu

M.BURAK YALÇIN

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası(HKMO) İl Temsilcisi Ümit Kuyu oldu.

Yaklaşık 30 yıldır Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi olan Hüseyin Sevcan, görevini Ümit Kuyu’ya devretti.

Devir teslim töreninde konuşma yapan eski başkan Hüseyin Sevcan, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek, “Bundan sonra görevi gençlere devrediyorum. Yeni yönetimin inşallah bizden daha iyi yürüteceğine inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi olarak atanan Ümit Kuyu da yapmış oldukları hizmetten dolayı eski yönetime teşekkür ederek, görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Odanın yeni yönetimi şu isimleden oluştu: “Mustafa Tavukçu, Suat Altıparmak, Fatih Ateş.”