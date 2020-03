‘Umreciler üzerinden reklam yapmayın!’

FATİH BATTAR

Umreden dönen binlerce kişi koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı olarak karantinaya alınmış, bunun için de öğrenci yurtlarına yerleştirilmişlerdi. Bu yurtlarda kalan öğrenciler ise apar topar yurtlardan çıkarılmışlardı. Ancak bazı umreciler yurtları beğenmemesine yurtlarda kalan umreciler de tepki gösterdi.

Bir umreci, yurtlardaki şartların kötü olduğuna ilişkin iddialara çektiği videoyla tepki gösterdi.

Umreden dönen ve Ankara Gölbaşı’nda öğrenci yurdunda karantina altına alınan Çorum Akşemseddin Cami İmam Hatibi Hafız Sefa Kırcı, sosyal medyadan kaldığı yurttan paylaşımda bulunarak, yurtlardaki şartların kötü olduğuna ilişkin iddialara çektiği videoyla tepki gösterdi.

Kırcı, odaların tamamen hijyenik ve umrecilerin her türlü ihtiyacının karşılandığını anlattı.

2 BİN KİŞİ KARANTİNA ALTINDA

Ankara Gölbaşı’nda 2 bin umrecinin karantina altında olduğunu belirten Kırcı, burada kalan umrecilerde hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

Odaların her gün dezenfekte edildiğini, her gün temiz çarşaf ve yorgan verildiğini dile getiren Kırcı; “Biz Ankara Gölbaşı’nda kalıyoruz. 2 bin kişi karantina altındayız. Bize burada çok güzel bakıyorlar. Sabah-akşam odalarımız dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz odalarımıza geliyor. Her gün sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Memleketimize gitmeden önce burada önlem alınıyor ki gittiğimizde insanlara varsa hastalık bulaştırmamak için devletimiz bizi buralarda tutuyor ve önlem alıyor.” dedi

‘UMRECİLER ÜZERİNDEN REKLAM YAPMAYIN’

Umreciler üzerinden oynanan oyunlara dikkat çeken Kırcı; “Umrecileri hastalıklı gibi görüyorlar. Umrecilerin hiçbiri hasta değil. Umrecileri karalama kampanyası yapıyorlar. Biz sadece burada tedbir amaçlı tutuluyoruz. 11 gün boyunca burada kalacağız. Allah nasip ederse 11 gün sonra memleketimize döneceğiz ve ailemize kavuşacağız. Lüften bizim üzerimizden oyun yapmasınlar. Odalarımız tertemiz, odalarımızın içinde banyo ve tuvaletlerimiz her gün dezenfekte ediliyor. Sosyal medyada umrecilerin hepsine hastalıklı muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Lütfen umreciler üzerinden reklam yapmayın. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 20:03