Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt tarihlerini de sosyal medyadan açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır.

KAYIT TARİHLERİ

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021

Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021

2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adayların yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşti.