‘Üniversite öğrencileri desteğinizi bekliyor’

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Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), burs desteğine ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin büyük sıkıntı yaşadıklarına işaret etti.

ÇESİAD Başkanı Murat Başer, pandemi koşulları nedeniyle pek çok imkandan mahrum kalan öğrencilerin hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Geçmişten beri İstanbul’da yükseköğrenim gören Çorumlu üniversite öğrencilerine hayırseverlerin desteğiyle burs imkanı sağladıklarını hatırlatan Murat Başer, 2020-2021 Akademik Yılı’nda da bu alandaki faaliyetlerini sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

“Paylaşmak güzeldir” diyen Başer, Çorumlu hayırseverlere seslenerek, “Sizlerin desteğini bekleyen çok sayıda öğrencimiz var. Memleketimizin ve ülkemizin yarınları olan gençlerimize sahip çıkalım ve onlar için elimizden gelen desteği sağlayalım” dedi.

“Çorumlu dayanışmasını elbirliğiyle geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullanan ÇESİAD Başkanı Başer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yıllardır binlerce Çorumlu üniversite öğrencisine hep birlikte sahip çıktık. Maddi-manevi desteklediklerinizle, onlara İstanbul'da aile sıcaklığı sağladık. Yabancılık çekmemeleri için elimizden geleni yaptık ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkânı sunduk.

Pandemi döneminde her ne kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olsa da hayat ve ihtiyaçlar devam ediyor. Bu sene de, mevcut ekonomik koşullara rağmen elimizden geleni yapmak için kollarımızı sıvadık. Gücümüz yettiğince burs imkanını sürdürmeyi planlıyoruz. Bu zorlu süreçte herkes gücü nispetinde elini taşın altına koymaya çalıştı. Ancak takdir edersiniz ki tüm taleplere cevap verebilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden daha fazla öğrenciye burs imkanı sağlamak için hayırsever hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Katkılarını eksik etmeyen gönlü zengin tüm işadamlarımıza şahsım, ÇESİAD yönetimimiz ve burslardan faydalanan öğrencilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 19:31