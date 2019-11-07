Üniversiteli anneler kep attı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde gerçekleştirilen “HİTÜ Anne Üniversitesi’ bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan ‘HİTÜ Anne Üniversitesi’ projesi kapsamında 22 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 2 hafta boyunca 40 akademisyen eşliğinde öfke kontrolü, çocuk ve teknoloji, bağımlılıkla mücadele, kültürümüzde kadın ve aile, moda tasarım, jinekolojik kanserler, çocuk istismarları, finansal okuryazarlık, cilt sağlığı, anne baba davranış kalıpları ve iletişimi, medya okuryazarlığı, cinsel sağlık, anatomi ve mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan 26 anne düzenlenen törenle cübbe giyerek, kep attı.

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen anneler için kapılarını açan Hitit Üniversitesi, 4 yıl önce başlattığı Çocuk Üniversitesi projesinden sonra Anne Üniversitesi projesi ile ilklere imza atmaya devam ediyor.

HEM AKEDEMİSYEN, HEM DOKTOR, HEM REKTÖR YARDIMCISI HEM DE ANNE

Hem akademisyen, hem doktor, hem rektör yardımcısı hem de anne olan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı çalışmalar ve projelerle takdir topluyor. Çocuk Üniversitesi ve Anne Üniversitesi projesinin hayata geçirilmesinde öncülük yapan Baykam, hem akademisyen, hem doktor, hem rektör yardımcısı hem de anne olma özelliği ile 4 görevi aynı anda yürüterek, hem kadınlara hem de gelecek nesillere örnek oluyor.

40’a yakın öğretim elemanı eşliğinde yapılacak HİTÜ Anne Üniversitesi ile anne ve anne adaylarının üniversiteyle tanışma imkanı bulduğunu ifade ederek Hitit Üniversitesi’nin toplumla iç içe bir şekilde yeni bir çalışmaya daha imza attığını belirtti. Prof. Dr. Baykam, HİTÜ Anne Üniversitesi süresinde katılımcıların kendilerini geliştireceği, özel hissedeceği eğitim programları uygulamaya özen gösterdiklerinin altını çizerek “Verimli, keyifli ve güzel anılarla ayrılacağınız bir program geçireceğinize inanıyorum. Sizleri Üniversitemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Kadınlara çok çeşitli alanlarda günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgileri içeren müfredat hazırladıklarını dile getiren Baykam, "Kursiyerlerimize çocuk gelişiminden mikrobiyolojiye kadar 29 farklı konu başlığında eğitim verdik. Kursiyerlerimiz, tıp fakültesi öğrencilerimizle aynı laboratuvarda eğitim gördü. Kimi kadınların da programın ardından üniversite okumaya karar verip devam etmeleri de bizim için ayrıca gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Programda geçtiğimiz yıl Anne Üniversitesi’nden mezun olan ve bugün Hitit Üniversitesi’nde okuyan iki çocuk annesi Ferda Fırat ve İlknur Balcı, Anne Üniversitesi ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

‘Benim için üniversite hayaldi, gerçek oldu’ diyen iki çocuk annesi Ferda Fırat, geçen yıl Anne Üniversitesini tamamlayınca öğrenmenin yaşı olmadığını fark edip üniversite sınavına girdiğini ve HİTÜ Mimarlık ve Dekoratif Sanatlar Fakültesini kazandığını söyledi.

Fırat, "Önemli olan ilk adımı atabilmek. İlk adımı Anne Üniversitesi ile attım daha sonra hocalarımızın yönlendirmesiyle üniversiteyi kazandım ve eğitimime başladım. İki çocuk annesi olarak üniversite eğitimime devam ediyorum." dedi.

Anne Üniversitesinin ardından üniversite sınavıyla HİTÜ Moda Tasarımı Bölümünü kazanan 41 yaşındaki İlknur Balcı da Anne Üniversitesi sayesinde bir çok konuda bilgi sahibi olduğunu, ufkunun geliştiğini belirtti.

Bu yıl Anne Üniversitesinin en yaşlı öğrencisi olan 66 yaşındaki Türkan Aydemir ise 10 yaşındayken babasının vefatıyla babaannesinin "kız çocuğu okumaz" demesi üzerine 56 yıl ayrı kaldığı eğitim hayatına kavuşmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan üniversiteli anneler birbirinden güzel türküler seslendirdi. Sertifika dağıtımı ve kep atma ile sona eren törende üniversiteli annelerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 14:07