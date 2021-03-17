Ünlü sunucu Çorum'da çekim yaptı

Çorum Belediyesi'nin davetiyle, Çorum'a gelen ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan, Çorum’un tarihi ve kültürel mekânlarında çekimler gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum'da tarihi ve kültürel mekanları gezen ünlü sunucu, Çorum'un yöresel lezzetlerini de tatmayı ihmal etmedi.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aşgın; “Belediyemizin davetiyle ilimize gelen ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan’la Çorum’umuzun tarihi ve kültürel mekânlarında çekimler gerçekleştirdik. Şehrimizin güzelliklerini, sosyal ve kültürel zenginliklerini, projelerimizi anlattık. Vahe ile Evdeki Mutluluk çok yakında Star TV’de yayınlanacak.” dedi.