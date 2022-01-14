Üreticiye hayırlı olsun

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklaşa hazırladığı DOKAP projesi kapsamında 6 sıralı mısır silaj makinesi alımı gerçekleştirildi.

Piyasa değeri 6 milyon TL olan makinenin alımında yüzde 50 hibe, yüzde 50 özkaynak kullanıldığı belirtildi.

İl Tarım Orman Müdürü Orhan Sarı, “Birliğin alet ve ekipmanının artırılması üreticilere hizmet noktasında çok faydalı olacaktır. Bu silaj makinesinin alımında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya da, “Bu makine Birliğimiz için çok önemli. Bu bilinçle üyelerimiz adına bu projenin gerçekleşmesini çok istedik. Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Tarım İl Müdürlüğümüze ve DOKAP’a üreticilerimiz adına çok teşekkür ederim. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. (Haber Merkezi)