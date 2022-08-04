‘Üst geçit yanlış yere yapılıyor’

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, kazaların çok yaşandığı çevre yolunda alınacak tedbirlerin hızlandırılması için ziyaretlerine devam ediyor.

Kazaların önlenmesi için gerekli tedbirler alınana kadar işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden Kılıç, Samsun’da bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov’u ziyaret etti.

Bölge Müdürü ile alınacak önlemler konusunda istişarelerde bulunduklarını açıklayan Kılıç, “Rıfat Silov bey ile Çorum’la ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldık ve biz de kendilerine şu teklifte bulunduk. Çorum Sıklık Parkı'nın orada herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için oraya birkaç kaçış rampası yapılmasını teklifinde bulunduk ve kendilerinde yakın ilgisiyle karşılaştık” dedi.

Üst geçidin yapılması planlanan yerin yanlış olduğunu bölge müdürüne anlattıklarını kaydeden Kılıç, “Üst geçidin aslında şu yapıldığı yerin yanlış olduğunu ve insanların çok fazla kullanmayacağını kendilerine söyledik. Şu andaki ellerindeki mevcut üst geçidin oraya denk geldiğini ve oraya olabileceğini bizlere beyan ettiler ve başka bir yere olmayacağını ve genelde de çevre yollarında üst geçitleri 200 metre mesafe olması gerektiğini bize ilettiler” diye konuştu.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği olarak daha önce üst geçit yaptırılması için girişimlerde bulunduklarının altını çizen Kılıç, “7 ay önce Samsun bölge müdürümüzle görüştüğümüzde üst geçit yapılmasını ve Çorum'a kazandırmak için resmi evrak veren dernek olarak bizdik ve yapılmasını için tüm çalışmaları yaptık, Sayın vekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile görüşmüştük daha önceden ve o da bize gerekli desteğe vermişlerdi yani üst geçidinin yapımında dernek olarak bizlerin çok büyük bir çaba ve mücadelesi oldu” şeklinde konuştu.

Yaptıkları işleri şimdi başkalarının üstlenmeye çalıştığını kaydeden Kılıç, “Şimdi görüyoruz ki basına düşen haberlerden, bazı arkadaşlarımızın bu işi kendilerinin üzerinde almaya çalışıyor ama yanılıyorlar. Belgeler konuşur. Biz dernek olarak 7 ay önce gittik görüşmeleri yaptık yapılması için resmi dilekçeye biz verdik. Sağ olsun onlar da bize yakın ilgi gösterdiler ve bugün geldiğimiz noktada üst geçidinin çevre yolumuza İlim Yayma Kavşağı kazandırdık bazı insanlar kendilerince bir şeyler yaptığını zannediyorlar ama oturduğun yerden bir şeyler kazandırılmıyor” dedi.

Çevre yolunda yaptıkları ‘Sessiz Çığlık’ eylemine de değinen Kılıç, eylem yapılması için derneğin öncülük yapmasını mahalle muhtarlarının talep ettiğini söyledi.

Dernek olarak, muhtarların öncülük yapma tekliflerini kabul ettiklerini belirten Kılıç, “Ama gördük ki eylem günü hepsinin bir mazereti çıktı. Eyleme katılmak istemediler veya katılamadılar. Demek ki arkadaşlar kendilerince birilerinden baskı aldı” diye konuştu.

‘MUHTARLAR SİYASETÇİNİN DEĞİL HALKIN YANINDA OLMALI’

Mahalle muhtarlarının siyasetçinin yanında değil halkının yanında olması gerektiğini kaydeden Kılıç, “Muhtarlarımız halkının hizmetkarı olmalı. Bir yıldır biz dernek olarak çalışmalar yapıyoruz ama biz bir günde bir güne mahalle muhtarımızı bir çalışmada görmedik. Biz Ulukavak için çalışmak istiyoruz, biz şu ana kadar hiçbir kurum ve kuruluştan kişiden her hangi bir kuruş para talep etmedik talepte de bulunmadık hiç kimse bize ‘dernek bizden gelip para aldı istedi’ diyemez. Biz şu anda gönüllü olarak çalışıyoruz biz memleketimiz Çorum için mücadelemizi veriyoruz”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 18:23