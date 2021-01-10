‘Usta öğreticiler zor günler geçiriyor’

Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ni ziyaret etti.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve bazı parti yöneticilerinin katıldığı ziyarette derneklerin ve usta öğreticilerin yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

CHP Dernek Başkanı aynı zamanda Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten ile bir süre görüştü.

Dernek üyelerinin ve usta öğreticilerin karşı karşıya bulundukları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi alan İl Başkanı Tahtasız, Türkiye genelinde sayıları yüzbinleri, Çorum'da ise 500'ü bulan usta öğreticilerin Mart ayından beri işsiz olduğunu belirterek, usta öğreticilerin kısa çalışma ödeneği, işsizlik, pandemi yardımları ve diğer desteklerin hiçbirisinden yararlanamadığını söyledi.

Usta öğreticilerin çalışırken 657 sayılı yasaya tabi olduklarını, ancak iş bittiğinde hiçbir güvencelerinin kalmadığını bildiren Tahtasız, “Usta öğreticilerimiz özlük haklarının olmasını ve 657’li kadro istiyor. Pandemi süreci tamamen bitene ve hayat normale dönünceye kadar usta öğreticilere evlerini geçindirebilmeleri için en az asgari ücret tutarından aylık ödeme yapılmalıdır. Başka hiçbir işi, geliri olmayan, mesleği usta öğreticilik olanlara kira desteği sağlanmalıdır” dedi.

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten ise usta öğreticilerin Mart ayından beri işsiz olduklarını ve zor günler geçirdiklerini dile getirerek sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Usta öğreticilik yapan tüm hocaların branşlarını kendilerine meslek edindiklerini, bu durumda ailelerin geçimlerini bu meslekle sağladıklarını, hiçbir sosyal haklarının olmadığını belirten Özten, pandemi desteğinden de yararlanamadıklarını ifade etti.

Özten, “Şu anda yaklaşık 58.000 kişi olan usta öğreticiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kendi alanları ile ilgili bütün sorumlulukları yerine getirmektedir, ancak; devlet memurlarına verilen haklardan yararlanamamaktadır” diyerek usta öğreticilerin sorunlarının çözülmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise sorun ve talepleri partinin genel merkezine ve ilgili kurumlara ileteceklerini, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 19:51