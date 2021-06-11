Üstad Aile Sofrası yeni yerinde hizmette

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Gazi Boyraz’ın yaptığı Üstad Aile Sofrası yeni yerinde hizmete girdi.

Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Köprübaşı 45.sokak numara 79 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Üstad Aile Sofrası’nın açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Buraevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ile çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 25 yıldır lokantacılık sektöründe olduklarını anlatan işletme sahibi Gazi Boyraz, pide, lahmacun, iskender, ızgara çeşitleri, tantuni, sulu yemek, Hatay usulü döner ve çorba çeşitleri ile 8 personelle Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Ev işyerlerine paket servislerinin bulunduğunu belirten Boyraz, enfes pide, lahmacun ve ızgara çeşitlerini tatmak isteyen herkesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki işyerlerine davet etti.