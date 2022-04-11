Üyük Köyü Camii İmam Hatibinden örnek davranış

FATİH AKBAŞ

Üyük Köyü Cami İmam Hatibi Mustafa Yıldırım yaptığı çalışmalarla örnek oluyor.

Camide sabah namazında erkeklere öğle namazı sonrası da bayanlara yönelik mukabele programı yapan İmam Hatip Mustafa Yıldırım arta kalan boş vakitlerinde ise köyün çevresinde ve mezarlıkta bulunan plastik malzemeleri toplayarak geri dönüşüme gönderiyor. Buradan elde ettiği geliri de caminin giderlerine harcayan Yıldırım, yaptığı çalışma ile hem doğanın korunmasına katkı sağlarken hem de caminin ihtiyaçlarını bu atıkların satışından elde ettiği gelirle karşılayarak örnek oluyor.