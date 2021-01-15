Üzeyir Yazıcı’dan yeni kitap

HURŞİT BOZKURT

Program yazılımcısı Üzeyir Yazıcı, Kendimi Formatladım isimli kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a hediye etti.

Uzun yıllar programcılık alanında başarılı çalışmalara imza atan yazar, üç çeviri ve iki telif kitabının ardından 6. kitabına imza attı. Çınaraltı Yayınları’ndan yayınlanan kitapta, bilgisayar yazılımından yola çıkarak, insanın yaratılışında yer alan muazzam yaratılış yazılımını gözler önüne serdi.

Teknolojiden insan fıtratına yönelerek, insanın kendini keşfedebileceği akıcı bir eser ortaya koyan Yazıcı, yayınlanan kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz adına imzalayarak hediye etti.