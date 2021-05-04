Vaka sayımız düştü ancak...

FATİH BATTAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 467 olan koronavirüs vaka sayımız 100 binde 315'e kadar düştü.

Kısıtlamanın ardından 81 ilde vaka sayılarında düşüş devam ederken, Çorum bölgede vaka sayısı en fazla olan il olarak dikkat çekiyor. Çorum Türkiye'de ise vaka sayısı en yüksek 30 il arasında. Bölgede en fazla düşüş ise Samsun'da yaşandı.

100 binde 700'leri gören Samsun'da vaka sayısı 100 binde 267'ye kadar düştü. Bölgede vaka sayıları ise Amasya'da 291, Yozgat'ta 280, Tokat'ta 313 olarak açıklandı.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 21:12