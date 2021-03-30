Vali Mustafa Çiftçi'nin geçtiğimiz günlerde Çorum'da vaka sayısının yüzbinde 200'e yükseldiğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı son güncel rakamları paylaştı. Paylaşılan verilere göre Çorum'da 20-26 Mart tarihleri arasında vaka sayısı yüzbinde 232'ye yükseldi.

Vali Mustafa Çiftçi bugün Hürriyet Meydanı'nda katıldığı programda Çorum halkını yine uyarmıştı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasının güncel halini paylaştı.

20-26 Mart tarihlerine ait haritaya göre en yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova’da kaydedildi.

Haftalık vaka sayısı İstanbul’da 251.12’den 401.62’ye, Ankara’da 107.99’dan 184.29’a ve İzmir’de 111.41’den 156.48’e yükseldi.

SAMSUN’DA SAYI 600’E YAKLAŞTI

En yüksek vaka sayısı ise Samsun’da kaydedildi. Haftalık vaka sayısı Samsun’da 508.97’den 586.84’e çıktı. Haftalık vaka sayısı Sinop’ta 309.06’dan 354.80’e, Kastamonu’da 197.41’den 329.19’a çıktı.

En çok vakanın olduğu üçüncü il Yalova’da ise 100 bin kişide 400,65 vaka tespit edildi. Batı bölgelerinde en düşük vaka sayısının görüldüğü kent ise 38,71 ile Uşak oldu.

EN AZ VAKA ŞIRNAK’TA

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Düşük riskli ‘mavi’ kategoride yer alan tek kent olan Şırnak’ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Siirt’te 22.65 ve Şanlıurfa’da 28.98 vaka tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 23:03