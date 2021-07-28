Vakalardaki artışın ardından denetimler yeniden başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından ekipler Gazi ve İnönü Caddesi’nde maske denetimi yaptı.

Türkiye’de günlük vaka sayısı 20 bine dayanırken, Çorum’da da haftalık vaka sayısı 100 bin 34’ten 100 binde 40’a yükseldi. Vali Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz günlerde vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Çorum’da vakaların artışa geçmesinin ardından ekipler dün Gazi Caddesi’nde maske takmayan vatandaşları uyardı. Sıcak ve bunaltıcı havada maske takmakta zorlanan vatandaşlar ekiplerin uyarısının ardından maskesini taktı.

Vakalarda artışa dikkat çeken ekipler; “Son günlerde vaka sayılarımızda ciddi bir artış yaşanmakta. O yüzden maskelerimizi takalım.” diyerek maske takmayan yada maskesini indiren vatandaşları ikaz etti.