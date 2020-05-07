Vakıf 19 Kadeş projesine hazırlanıyor

Çorum’un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler ve projeler yürüten Vakıf 19, temelleri 5 yıl önce atılan bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Şefi Konservetuvar Profesörü ve Opera Bestecisi Bujor Hoinic ile başladıkları çalışmaların biraz yavaş ilerlediğini, Kadeş isimli bir Hitit kralının hayatının işleneceği arkeolojik ve filolojik belgelere dayalı olacak bir metin sonrasında opera, müzikal ya da tiyatral olarak ortaya koyulacak bir sanatsal etkinlikle Çorum’u önce Türkiye’ye sonrasında da dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Kadeş projesinin son günlerdeki gelişmelerle hız kazandığını ve Türkiye’nin tanınmış bir bestecisi ile görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

Çorum için güzel bir kültürel etkinlik olacağını ifade eden Bilan, “Koronavirüs salgını sonrasında güzel adımların atılacağını düşünüyorum. Vakıf 19 olarak yaptığımız çalışmalarda kaliteyi hep ön planda tuttuk ve profesyonel insanlarla çalıştık. Bu projede de aynı yolu izliyoruz ve başarıya ulaşacağından eminiz. Çorum halkının desteğini bekliyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 14:49