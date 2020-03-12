Vakıf 19'un ödülleri sahiplerini buldu

M.BURAK YALÇIN

Vakıf 19 tarafından ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Çorum’a ve Çorumlulara vermiş oldukları hizmetlerden dolayı Dr. Rıfat Patır’a “Üstün Hizmet Ödülü”, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’a “Yılın Sanatçısı Ödülü”, kundura tamircisi Mustafa Özsakarya’ya da “Yılın Ahisi Ödülü” verildi.

Dün Anitta Otel’de gerçekleşen ödül törenine Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Ediş, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve davetliler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, vakıf olarak kültürel etkinliklerde bulunduklarını ve Çorum için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Uzun süredir aklımızda olan bir ödül törenini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu üç değerli insanımızın en önemli özellikleri topluma verdikleri mesajlar, hizmetler hiç unutulmayacak” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de topluma mal olmuş insanların hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirerek, “Bir insana kitap, şiir yazılıyorsa, ödül veriliyorsa topluma mal olduğu içindir. İnsanlarımız kendisine hizmet edenleri her zaman hayırla yad eder” diye konuştu.

Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Dr. Rıfat Patır da Çorum’a 70 yıl hizmet ettiğini belirterek, “Değişik bir hekimlik yaptım. Her hastama cevap vermeye çalıştım. Devamlı okudum, çalıştım. 94. yaşındayım Çorum’dan çok memnunum” diye konuştu.

Yılın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk da yıllarca büyük bir özveri, sevgi ve muhabbetle çalışmalarıma destek olan başta abisi olmak üzere ailesine teşekkür ettiğini söyledi.

Hasan Tuluk konuşmasında yaptığı hizmetlerin kalıcı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması çabası içinde olduğunu ve her zaman bu inançla hareket ettiğini kaydetti.

Yılın Ahisi Ödülüne layık görülen kundura tamircisi Mustafa Özsakarya da kendisine ödülü veren Vakıf 19 mütevelli heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Ediş ve Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan tarafından Dr. Rıfat Patır’a “Üstün Hizmet Ödülü”, Uluslararası Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’a “Yılın Sanatçısı Ödülü”, kundura tamircisi Mustafa Özsakarya’ya da “Yılın Ahisi Ödülü” verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 17:38