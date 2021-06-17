Vakıf 19’dan Çorum’un tanıtımı için 4 proje

M.BURAK YALÇIN

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Çorum’un tanıtımına katkı sağlayacakları 4 projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Anitta Otel’de basın toplantısı düzenleyen Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, hazırladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Vakıf 19 olarak Çorum’un ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Alper Bilan, hazırladıkları projelere yaklaşık 3 yıldan beri çok büyük emek harcadıklarını söyledi.



Kadeş Satranç Takımı projesi, Hitit Tavlası projesi, Kadeş Opersı projesi ve Dünya Barış projesi olmak üzere 4 proje hazırladıklarını ifade eden Bilan, projelerin detayları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kadeş Satranç Takımı projemizde Mısırlılar ile Hititlerin yaptıkları savaşı anlatan bir çalışma yaptık. Bir tarafta Mısır bir tarafta Hititliler var. Bu çalışmayı dünyaya duyurmak için Satranç Müzesi’ne hediye edeceğiz. Satranç Federasyonu ile görüşmelerimiz var. Ayrıca Dünya Satranç Şampiyonu’na bir şekilde bunu hediye edeceğiz. Bunda muradımız şu. Hediyelik olarak da bunu yapacağız. Hem vakfa bir gelir elde etmek hem de insanlara kalıcı bir şey olsun istiyoruz. Bu satrancı alan Kadeşle ilgili hikayeyi de öğrenmiş olacak. Satrançla ilgili Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, tavla ile ilgili ise eski Müze Müdürümüz Önder İpek’ten Hitit uygarlığı konusunda destek ve danışmanlığı aldık. Buradaki çalışmaların fikri sahibi benim, yapımcısı ise Vakıf 19’dur.

İkinci çalışmamız ise Hitit Tavlası projesidir. Bu da çok özel bir çalışma. Burada pulların üzerinde ve tavlada yer alan motifler Hitit uygarlığıyla ilgili özel motifler. Tavlanın üzerinde işlenen şeyler Hitit İmparatorluğu mühürlerinden elde edilmiş çalışmalardır. Tabii burada proje devam ediyor. Bazı yerleşim yerleri değişecek. Bu mühürlerin içinde yer alan bazı motifleri pullara işledik. Tavlanın hane dediğimiz yerleri Hitit motiflerinden oluşmuştur. Ortada kanatlı güneş kursu vardır. Bir de zarların üzerinde Hitit sayılarından oluşuyor. Zar biraz büyük. Onun yanına küçük bir de zar koyacağız. Bu çalışmaları ilimizi daha iyi nasıl tanıtırız diye yapıyoruz. Tavlayı herkes oynuyor ama bugüne kadar Hitit Tavlası ile oynamadılar. Vakıf19 olarak bu çalışmayı yaptık herkesin masasında bir Hitit Tavlası olsun. Soranlara anlatsınlar ve böylece bizim kültürümüzü diğer insanlara anlatsınlar istiyoruz. Bunlar taslaktır ama 1-1.5 ay sonra elimizde olacak. Devlet büyüklerine takdim edeceğiz.

Vakıf 19 çok önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Bunlardan biri 2018 yılında çalışmalarına başladığımız Kadeş Operası projesidir. Sizlere daha önce duyurmuştuk ama pandeminin girmesi ve sanatçılarımızın yeteri kadar zaman ayıramaması gibi sebepler vardı.

Bu çalışma ile ilgili şu anda besteci Turgay Erdener var. Şu an Çorum’dalar. Onları dün Alacahöyük örenyerini gezdirdik. Bugün de Ortaköy’e gideceğiz. Turgay Hocam bu işin bestesini yapacak. Bir tarafta libretto yazarı Şirin hanım geldiler. Kadeş Operası’nda bir Hitit Kralı’nın hayatını anlatıyoruz. Krala henüz karar vermedik çünkü ölüm, doğum sahneleri birbirine benzer hikayeler. Alacahöyük’te ciddi bir toplantı yaptık önceki gün. Hititolog Hasan Peker hocamız var. Hikayenin yazımı ile bize destek olacak. Eksik kaldığımız yerlerde yine Tayfun Yıldırım hocamızın desteğini alacağız. Libretto yazarı Şirin hanım özel bir libretto yazacak. Turgay Hocamda bu işi besteleyecek. Ayrıca güzel bir partnerimiz var. Burada muradımız şu. Bu yaptığımız çalışma ülke sınırları dışına çıksın istiyoruz. Partnerimizin de gücüyle ülkede salonlarda sunulacak. Ama asıl hedefimiz gerçekten Hititlerin gücüyle dünyada bu organizasyonu yapabilmektir.

Vakıf 19 olarak burada çok özel bir projeye daha imza atıyoruz. 21 Eylül’de Dünya Barış Günü kutlanıyor. Dünyaya barışa ilk imza atan bizleriz. Biz dünyada çalınan farklı sazları biraraya getirsek. Her ülkenin mümkün değil ama kıtalara özel sazları alsak. Hatay’daki medeniyetler korosu gibi dünya sazlarından oluşan sevgi ve barış sesi çıkarak bir orketstra oluştursak istedik. Onu da Turgay hocamıza teslim ettik. Şu anda Hitit Kadeş Operasyonu, Barış ve Sevgi Orkestrası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İki gün önce vakıfta halk ozanlarımızı dinledik. Çorum’da sevgi, barış ve kardeşliği ozanların dilinden gördüler. Barış ve Sevgi Orkestrası bir ilktir. Bu iki proje ortaya çıktığında ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.

Bu projelerin bir yanında Vakıf 19 var. Biz proje başlarken bitireceğimize, ortaya bir şey koyacağımıza inanıyoruz. Söz verip yapmamak Vakıf 19’a yakışmaz. Projede değerli i insanlar emek harcıyor. Bunlar prestijli işler. Çorum’a da önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Çorum için araştırmak ve çalışmaktır. Hedefimiz yabancılara, dünyaya Çorum’u tanıtarak marka şehir yapmaktır. Bu yol da çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Toplantıda Türkiye Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Yılmaz ve bazı Vakıf 19 yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 20:19