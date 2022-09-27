Vakıf 19’dan ‘Hitit Kadeş Operası’ hazırlığı

FATİH AKBAŞ

Vakıf 19 tarafından hazırlanan ve Çorum ile Hitit Uygarlığını dünyaya tanıtmayı hedefleyen ‘Hitit Kadeş Operası’ projesinin alt yapısını oluşturmak için bir heyet Çorum’a geldi.

Besteci Turgay Erdener, Devlet Opera Sanatçısı Selva Erdener, metin yazarı Şirin Aktemur ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlgi Gerçek’ten oluşan heyet Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva’yı gezerek kazı başkanlarından bilgi aldılar.

Heyet ilk olarak Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’i ziyaret etti.

Başkan Şahiner’in kahvaltı ikramının ardından örenyerlerine geçen heyete burada Dulkadiroğlu Konağında Vakıf 19 tarafından gözleme ve ayran ikram edildi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, gezi hakkında yaptığı açıklamada, Hattuşa kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Alacahöyük kazı başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Şapinuva kazı başkanı Dr. Önder İpek ve Prof. Dr. Aygül Süel ile görüşen heyetin verimli bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Ankara’ya dönüşte ise İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün misafiri olan guruba Çatalkara Restoranda İskilip Dolması ve yöresel yemekler ikram edildi.

İskilip’i gezen heyet daha sonra Ankara’ya döndü.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, heyetin Çorum’dan çok güzel izlenimlerle ayrıldığını belirterek, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’e, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e, tüm kazı başkanlarına, Anitta Otel yönetici ve çalışanlarına, turizmin gelişimi ile Vakıf projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.