Vakıf 19’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Vakıf 19, Çorum’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 700 adet gıda kolisi gönderdi.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edilen gıda kolileri, Vakıf Başkanlığınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Koronavirüs salgını nedeni ile zor durumda olanlara yalnız değilsiniz demek istedik. Bu salgında hayatını kaybeden tüm insanlara Allah’tan rahmet, hastalara acil şifa diliyor, başta sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine ve bu salgının etkilerini azaltmak için emek veren herkese şahsım ve Vakıf 19 Mütevelli Heyeti adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Bilan, açıklamasının sonunda Çorumlu hemşehrilerine evde kalmaları hatırlatmasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 19:43